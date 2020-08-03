النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يهبط بوتيرة عدواه في إسبانيا.. ويكتفي بإصابة 968 شخصًا خلال يوم

عدد الحالات يرتفع إلى 297.054

سجَّلت إسبانيا اليوم الاثنين 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميًّا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وبيَّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297.054 ارتفاعًا من 288.522، ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض، وفقًا لـ"رويترز".

وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 من 483 الخميس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يهبط بوتيرة عدواه في إسبانيا.. ويكتفي بإصابة 968 شخصًا خلال يوم
سبق

سجَّلت إسبانيا اليوم الاثنين 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميًّا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وبيَّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297.054 ارتفاعًا من 288.522، ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض، وفقًا لـ"رويترز".

وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 من 483 الخميس الماضي.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:33 PM

"كورونا" يهبط بوتيرة عدواه في إسبانيا.. ويكتفي بإصابة 968 شخصًا خلال يوم

عدد الحالات يرتفع إلى 297.054

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
754

سجَّلت إسبانيا اليوم الاثنين 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميًّا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وبيَّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297.054 ارتفاعًا من 288.522، ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض، وفقًا لـ"رويترز".

وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 من 483 الخميس الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة