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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

ينبع تسجّل 26 حالة تعافٍ من "كورونا المستجد"

إجمالي أعداد المصابين فيها يصل إلى 86 شخصاً

سجلت محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، 26 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" المستجد من أصل 955 حالة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وقد بلغ إجمالي حالات التعافي في المحافظة، حتى الآن، 28 حالة.

وسجلت ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليبلغ إجمالي الحالات 86 حالة، منها 58 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع تسجّل 26 حالة تعافٍ من "كورونا المستجد"
سبق

سجلت محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، 26 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" المستجد من أصل 955 حالة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وقد بلغ إجمالي حالات التعافي في المحافظة، حتى الآن، 28 حالة.

وسجلت ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليبلغ إجمالي الحالات 86 حالة، منها 58 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:12 PM

ينبع تسجّل 26 حالة تعافٍ من "كورونا المستجد"

إجمالي أعداد المصابين فيها يصل إلى 86 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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سجلت محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، 26 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" المستجد من أصل 955 حالة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وقد بلغ إجمالي حالات التعافي في المحافظة، حتى الآن، 28 حالة.

وسجلت ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليبلغ إجمالي الحالات 86 حالة، منها 58 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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