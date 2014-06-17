‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.

‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه.

شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 ‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه. ‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 03:49 PM

شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته





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‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه.

‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.