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"هلال مكة" يباشر تصادمًا بطريق الليث خلّف 5 إصابات

منها ٢ حرجة و٣ متوسطة نُقلت لمستشفى النور التخصصي

وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.
وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

الهلال الأحمر حادث تصادم طريق الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هلال مكة" يباشر تصادمًا بطريق الليث خلّف 5 إصابات
سبق

وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.
وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
01:51 PM

"هلال مكة" يباشر تصادمًا بطريق الليث خلّف 5 إصابات

منها ٢ حرجة و٣ متوسطة نُقلت لمستشفى النور التخصصي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.
وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

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