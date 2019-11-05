وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة. وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي. وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

"هلال مكة" يباشر تصادمًا بطريق الليث خلّف 5 إصابات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-05 وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.

وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 01:51 PM

"هلال مكة" يباشر تصادمًا بطريق الليث خلّف 5 إصابات منها ٢ حرجة و٣ متوسطة نُقلت لمستشفى النور التخصصي





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وقع مساء أمس الاثنين، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الليث؛ مُخَلفًا 5 إصابات متوسطة وحرجة.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت في الساعة 11:43 من مساء الاثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.

وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود ٥ إصابات؛ منها ٢ حرجة، و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.