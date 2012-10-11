تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا

دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.