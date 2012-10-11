النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا

دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

تونس سوريا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا
سبق

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:28 PM

تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا

دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
5
1,229

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,915
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,668
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,783
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,462

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة