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الهلال يصل دبي .. والشلهوب يواصل التأهيل

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.

وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.

في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.

الهلال شباب أهلي دبي دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يصل دبي .. والشلهوب يواصل التأهيل
سبق

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.

وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.

في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:57 PM

الهلال يصل دبي .. والشلهوب يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.

وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.

في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.

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