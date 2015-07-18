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"سبق" تنهي في 3 دقائق بحث أسرة الأسمري لمدة 3 أشهر

عثر عليه بمكة أحد قرّاء الصحيفة وتعرف عليه

رفعت أسرة أحمد الأسمري شكرها لـ"سبق" في مساهمتها في العثور على مفقودها، والذي أمضى ثلاثة أشهر وهم يبحثون عنه دون جدوى، ليتعرف عليه أحد قرّاء "سبق" ويتواصل مع ذوية.

وتفصيلًا: أوضح شقيق الفقيد أحمد الأسمري أنهم عاشوا فترة عصيبة طيلة ثلاثة أشهر وهم يتردّدون على الدوائر الحكومية ومستشفيات الصحة وثلاجات الأموات؛ بحثًا عن شقيقهم، وفي أقلّ من 3 دقائق ساهمت "سبق" من نشر تقريرها بعنوان "الأسمري خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره".

وتابع: توالت علينا الاتصالات بعد التقرير ونحن في الرياض، تفيدنا بمشاهدته في الحرم المكي الشريف، وعلى الفور توجَّهنا من الرياض للتأكد من صحة الاتصال.

وأردف: عثرنا عليه وهو بحالة جيدة، وتسلمناه وتمت إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف لتلقي العلاج.

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"سبق" تنهي في 3 دقائق بحث أسرة الأسمري لمدة 3 أشهر
سبق

رفعت أسرة أحمد الأسمري شكرها لـ"سبق" في مساهمتها في العثور على مفقودها، والذي أمضى ثلاثة أشهر وهم يبحثون عنه دون جدوى، ليتعرف عليه أحد قرّاء "سبق" ويتواصل مع ذوية.

وتفصيلًا: أوضح شقيق الفقيد أحمد الأسمري أنهم عاشوا فترة عصيبة طيلة ثلاثة أشهر وهم يتردّدون على الدوائر الحكومية ومستشفيات الصحة وثلاجات الأموات؛ بحثًا عن شقيقهم، وفي أقلّ من 3 دقائق ساهمت "سبق" من نشر تقريرها بعنوان "الأسمري خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره".

وتابع: توالت علينا الاتصالات بعد التقرير ونحن في الرياض، تفيدنا بمشاهدته في الحرم المكي الشريف، وعلى الفور توجَّهنا من الرياض للتأكد من صحة الاتصال.

وأردف: عثرنا عليه وهو بحالة جيدة، وتسلمناه وتمت إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف لتلقي العلاج.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
07:03 PM

"سبق" تنهي في 3 دقائق بحث أسرة الأسمري لمدة 3 أشهر

عثر عليه بمكة أحد قرّاء الصحيفة وتعرف عليه

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
4
5,021

رفعت أسرة أحمد الأسمري شكرها لـ"سبق" في مساهمتها في العثور على مفقودها، والذي أمضى ثلاثة أشهر وهم يبحثون عنه دون جدوى، ليتعرف عليه أحد قرّاء "سبق" ويتواصل مع ذوية.

وتفصيلًا: أوضح شقيق الفقيد أحمد الأسمري أنهم عاشوا فترة عصيبة طيلة ثلاثة أشهر وهم يتردّدون على الدوائر الحكومية ومستشفيات الصحة وثلاجات الأموات؛ بحثًا عن شقيقهم، وفي أقلّ من 3 دقائق ساهمت "سبق" من نشر تقريرها بعنوان "الأسمري خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره".

وتابع: توالت علينا الاتصالات بعد التقرير ونحن في الرياض، تفيدنا بمشاهدته في الحرم المكي الشريف، وعلى الفور توجَّهنا من الرياض للتأكد من صحة الاتصال.

وأردف: عثرنا عليه وهو بحالة جيدة، وتسلمناه وتمت إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف لتلقي العلاج.

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