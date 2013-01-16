كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022. ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.



ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 03:09 PM

لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي "الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية





A A A





0 مشاركة

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.



ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.