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لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.

ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

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لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي
سبق

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.

ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:09 PM

لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.

ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

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142 مليون ..

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