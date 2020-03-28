توصل فريق من العلماء الدوليين، لوجود علاقةٍ وثيقةٍ بين آكل النمل الحرشفي وفيروس كورونا المستجد. وشدّد العلماء في منشور مجلة "نيتشر"، على ضرورة حظر بيع آكل النمل الحرشفي في الأسواق لتقليل مخاطر أي حوادث تفشي في المستقبل. وبحسب سبوتنيك عربي يعدّ آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي، لاستخدامه في كلٍّ من الطعام والطب التقليدي. وقال مؤلّفو الدراسة: "إن البيانات الجينية لهذه الحيوانات تتطلّب التعامل معها بحذر شديد، كما يجب حظر بيعها في أسواق الحياة البرية". وشدد الخبراء على أنه من الضروري فرض المزيد من المراقبة على آكل النمل الحرشفي في الحياة البرية في الصين وجنوب شرق آسيا؛ لفهم دورها في ظهور فيروس كورونا ومخاطر الانتقال المستقلبي إلى الإنسان. وكشفت الفحوصات في وقت سابق، احتواء الخفافيش سلالات من فيروس كورونا شبيهة بتلك الموجودة في البشر.

هل هناك علاقة بين "آكل النمل الحرشفي" و"كورونا"؟.. علماء يجيبون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-28 توصل فريق من العلماء الدوليين، لوجود علاقةٍ وثيقةٍ بين آكل النمل الحرشفي وفيروس كورونا المستجد.



وشدّد العلماء في منشور مجلة "نيتشر"، على ضرورة حظر بيع آكل النمل الحرشفي في الأسواق لتقليل مخاطر أي حوادث تفشي في المستقبل.



وبحسب سبوتنيك عربي يعدّ آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي، لاستخدامه في كلٍّ من الطعام والطب التقليدي.



وقال مؤلّفو الدراسة: "إن البيانات الجينية لهذه الحيوانات تتطلّب التعامل معها بحذر شديد، كما يجب حظر بيعها في أسواق الحياة البرية".



وشدد الخبراء على أنه من الضروري فرض المزيد من المراقبة على آكل النمل الحرشفي في الحياة البرية في الصين وجنوب شرق آسيا؛ لفهم دورها في ظهور فيروس كورونا ومخاطر الانتقال المستقلبي إلى الإنسان.



وكشفت الفحوصات في وقت سابق، احتواء الخفافيش سلالات من فيروس كورونا شبيهة بتلك الموجودة في البشر.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:45 AM

اخر تعديل 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:45 PM

هل هناك علاقة بين "آكل النمل الحرشفي" و"كورونا"؟.. علماء يجيبون البيانات الجينية له تتطلّب التعامل بحذر شديد.. ومطالب بحذر بيعها بالأسواق





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توصل فريق من العلماء الدوليين، لوجود علاقةٍ وثيقةٍ بين آكل النمل الحرشفي وفيروس كورونا المستجد.



وشدّد العلماء في منشور مجلة "نيتشر"، على ضرورة حظر بيع آكل النمل الحرشفي في الأسواق لتقليل مخاطر أي حوادث تفشي في المستقبل.



وبحسب سبوتنيك عربي يعدّ آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي، لاستخدامه في كلٍّ من الطعام والطب التقليدي.



وقال مؤلّفو الدراسة: "إن البيانات الجينية لهذه الحيوانات تتطلّب التعامل معها بحذر شديد، كما يجب حظر بيعها في أسواق الحياة البرية".



وشدد الخبراء على أنه من الضروري فرض المزيد من المراقبة على آكل النمل الحرشفي في الحياة البرية في الصين وجنوب شرق آسيا؛ لفهم دورها في ظهور فيروس كورونا ومخاطر الانتقال المستقلبي إلى الإنسان.



وكشفت الفحوصات في وقت سابق، احتواء الخفافيش سلالات من فيروس كورونا شبيهة بتلك الموجودة في البشر.