وسط صمت أممي ودولي.. مليشيات إيران تواصل انتهاكاتها وتحاصر صنعاء وتعزلها إلكترونياً

تواطؤ الأمم المتحدة يمنحها مساحة كافية من الوقت لتنفيذ كل مشاريعها الإجرامية

تواصل مليشيات إيران الانقلابية انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين والنشطاء السياسيين وأسرى الحرب وسط صمت دولي وأممي غير مبرر تجاه تلك التجاوزات غير المسبوقة في تاريخ اليمن.

ورغم ذلك كان من المعيب أن تسارع الأمم المتحدة إلى إدانة التحالف العربي بذريعة وقف دخول الوقود للمليشيات الحوثية الإجرامية عبر موانئ الحديدة.

ادعاءات الأمم المتحدة بل وتواطؤها غير المبرر مع مليشيات متوحشة إجرامية يعني منح هذه المليشيا مساحة كافية من الوقت لتنفيذ كل مشاريعها الإجرامية بحق سكان صنعاء و5 محافظات أخرى تقبع تحت بطش وسطوة المليشيات.ِ

وكان التحالف العربي قد طالب الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة وتسلمه من مليشيات الحوثي لمنع استخدامه منفذًا لجلب الأسلحة للمليشيات من طهران، وكذلك استخدام الميناء كمصدر تمويل لعملياته الحربية ضد أبناء اليمن، غير أن الأمم المتحدة رفضت ذلك وكذلك رفضت المليشيات الحوثية الانقلابية لتعاود الأمم المتحدة مهاجمة أي دور للتحالف العربي أمنيًا لمنع تسرب الأسلحة إلى المليشيات عبر شحن الوقود إلى موانئ الحديدة.

وأغرى التساهل والتواطؤ الأممي المليشيات بالتمادي أكثر في انتهاك حقوق الإنسان وممارسة عمليات إعدام جماعية لأسرى الحرب واعتقالات لنشطاء سياسيين من حزب المؤتمر الشعبي العام وعمليات اختطافات واعتقالات وإخفاء قسري لمئات من المدنيين والعسكريين في العاصمة وعدد من المحافظات.

وإلى جانب الحصار الأمني الذي تفرضه المليشيات على العاصمة صنعاء فرضت أيضاً حصاراً إلكترونيًا وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي كاملة عن كل مواطني اليمن وعملت على قطع الإنترنت لفترات طويلة وإضعاف سرعة الإنترنت أوقات أخرى، بحيث يصعب الاستفادة من شبكة الإنترنت.

وجاءت عملية الحجب بعد توثيق لجرائم كثيرة ارتكبتها المليشيات بحق سكان العاصمة صنعاء خلال نحو أسبوع كامل من التوحش الممنهج الذي تنفذه المليشيات بإدارة إيرانية مباشره لكل فصوله ومجالاته.

ووصل الحال بآلة القمع الحوثية الإيرانية إلى تفتيش تلفونات سكان صنعاء واعتقال كل من تجد في جواله صورة للرئيس الراحل صالح أو للجيش الوطني أو حتى رسالة واتس آب فيها أدنى تأييد أو تعاطف مع المؤتمر الشعبي العام أو الشرعية.

وكشفت منظمات حقوقية ونشطاء أن عشرات العاملين والباحثين من نشطاء توثيق الانتهاكات العاملين مع المنظمات المحلية والدولية انقطعت عمليات التواصل معهم، وأن هناك معلومات عن اعتقالهم جميعًا بمساعدة نشطاء حوثيين يعملون في قطاع المنظمات الحقوقية بالعاصمة.

وقالت مؤسسة وثاق للتوجه المدني إنه وفي الوقت الذي كانت فيه فرق الإسعاف الطبية منشغلة بإسعاف الجرحى إلى مشافي المدينة، استمر مسلحو مليشيات الحوثي في تعقب الجرحى والإجهاز عليهم، في جريمة تخطت القيم الإنسانية والأخلاقية والعرفية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي جرم تلك الأفعال المشينة ووضعها في خانة جرائم الحرب.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن مليشيات الحوثي المسلحة لم تتوقف عند الإجهاز على الجرحى عقب تمكنها من السيطرة الفعلية على مدينة صنعاء وإخماد المناوئين لها وتوقف الأعمال القتالية، بل واصل مسلحوها وعلى نطاق واسع وممنهج تنفيذ حملات الاعتقالات التعسفية لمئات المنتميين من قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام ومداهمة منازلهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، ومصيرهم لا يزال مجهولًا.

وقالت المنظمة إن مليشيات الحوثي قامت باحتجاز الإعلاميين وغيرهم من الطاقم الإداري العاملين في قناة يمن اليوم ولا يزالون رهن الاحتجاز، كما ونفذ مسلحو جماعة الحوثي إعدامات ميدانية لعدد من السياسيين من القيادات العليا لحزب المؤتمر، وطالت الإعدامات الميدانية أيضًا عددًا من القيادات العسكرية الموالية لصالح بدون محاكمات عادلة.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي عقب تمكنها من السيطرة الفعلية على مدينة صنعاء وإخماد المناوئين لها، تعد من الجرائم الجسيمة التي يصفها القانون الدولي الإنساني (جرائم حرب)، وهي لا تسقط بتقادم وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات الدولية .

ودعت منظمة وثاق كافة المنظمات والوكالات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المعنيين والمهتمين بحقوق الإنسان إلى القيام بواجبهم بممارسة الضغط الكافي على المليشيات المسلحة لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المنتمين من قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام.