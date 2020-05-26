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9 ضوابط لفتح المساجد لصلاة الجماعة و4 للجمعة والخطبة .. تعرّف على التفاصيل

تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات وحلقات التحفيظ

قالت وزارة الشؤون الإسلامية، إنه إشارة إلى الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة، ما عدا -مدينة مكة المكرمة- فقد أصدر الوزير عبداللطيف آل الشيخ تعميمين في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
أولًا:
1- فتح المساجد قبل الأذان بـ(15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق.
2- الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى (10) دقائق.
3- فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
4- رفع المصاحف والكتب مؤقتًا.
5- إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصليين.
6- ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
7- إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.
8- عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك.
9- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ثانيًا: في ما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد وجّه الوزير بما يلي:
1- إقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيّأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.
2- أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ(20) دقيقة.
3- فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ(20) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(20) دقيقة.
4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة (15) دقيقة.

ثالثًا- وجّه وزير الشؤون الإسلامية بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.

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9 ضوابط لفتح المساجد لصلاة الجماعة و4 للجمعة والخطبة .. تعرّف على التفاصيل
سبق

قالت وزارة الشؤون الإسلامية، إنه إشارة إلى الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة، ما عدا -مدينة مكة المكرمة- فقد أصدر الوزير عبداللطيف آل الشيخ تعميمين في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
أولًا:
1- فتح المساجد قبل الأذان بـ(15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق.
2- الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى (10) دقائق.
3- فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
4- رفع المصاحف والكتب مؤقتًا.
5- إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصليين.
6- ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
7- إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.
8- عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك.
9- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ثانيًا: في ما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد وجّه الوزير بما يلي:
1- إقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيّأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.
2- أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ(20) دقيقة.
3- فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ(20) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(20) دقيقة.
4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة (15) دقيقة.

ثالثًا- وجّه وزير الشؤون الإسلامية بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
04:46 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:40 PM

9 ضوابط لفتح المساجد لصلاة الجماعة و4 للجمعة والخطبة .. تعرّف على التفاصيل

تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات وحلقات التحفيظ

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
9
17,200

قالت وزارة الشؤون الإسلامية، إنه إشارة إلى الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة، ما عدا -مدينة مكة المكرمة- فقد أصدر الوزير عبداللطيف آل الشيخ تعميمين في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
أولًا:
1- فتح المساجد قبل الأذان بـ(15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق.
2- الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى (10) دقائق.
3- فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
4- رفع المصاحف والكتب مؤقتًا.
5- إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصليين.
6- ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
7- إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.
8- عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك.
9- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ثانيًا: في ما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد وجّه الوزير بما يلي:
1- إقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيّأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.
2- أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ(20) دقيقة.
3- فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ(20) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(20) دقيقة.
4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة (15) دقيقة.

ثالثًا- وجّه وزير الشؤون الإسلامية بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.

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