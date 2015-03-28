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تخطى المصمك بهدفين.. العوجا يتصدر كأس الاتحاد للبولو

كسب فريق فرسان العوجا للبولو نظيره المصمك بهدفين مقابل هدف، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، وكان العوجا تعادل مع طويق بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الأول.

وتصدر العوجا ترتيب الفرق بثلاث نقاط، فيما حل طويق ثانيًا، والمصمك في المركز الثالث، وستقام منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل؛ حيث سيلتقي فرسان طويق والمصمك، فيما يتقابل السبت المقبل فرسان طويق والعوجا.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كثانية البطولات الرسمية للاتحاد في الموسم الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تخطى المصمك بهدفين.. العوجا يتصدر كأس الاتحاد للبولو
سبق

كسب فريق فرسان العوجا للبولو نظيره المصمك بهدفين مقابل هدف، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، وكان العوجا تعادل مع طويق بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الأول.

وتصدر العوجا ترتيب الفرق بثلاث نقاط، فيما حل طويق ثانيًا، والمصمك في المركز الثالث، وستقام منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل؛ حيث سيلتقي فرسان طويق والمصمك، فيما يتقابل السبت المقبل فرسان طويق والعوجا.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كثانية البطولات الرسمية للاتحاد في الموسم الحالي.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
06:28 PM

تخطى المصمك بهدفين.. العوجا يتصدر كأس الاتحاد للبولو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب فريق فرسان العوجا للبولو نظيره المصمك بهدفين مقابل هدف، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، وكان العوجا تعادل مع طويق بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الأول.

وتصدر العوجا ترتيب الفرق بثلاث نقاط، فيما حل طويق ثانيًا، والمصمك في المركز الثالث، وستقام منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل؛ حيث سيلتقي فرسان طويق والمصمك، فيما يتقابل السبت المقبل فرسان طويق والعوجا.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كثانية البطولات الرسمية للاتحاد في الموسم الحالي.

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