انتهت مدارس تعليم الأفلاج استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد، وأطلقت الوسم الوزاري "عودتكم حياة" عبر تغريداتها على "تويتر" للترحيب بطلابها وطالباتها. وينفذ جدول الإشراف التربوي "بنين - وبنات" أكثر من 130 جولة ميدانية عبر المشرفين والمشرفات لمتابعة أعمال المدارس اليومية على مدار الأسبوع. من جهته عقد "التوجيه والإرشاد" لقاءات مع أولياء الأمور بهدف التكامل بين الأسرة والمدرسة والتهيئة للعودة الحضورية لمقاعد الدراسة، كما نظم خطة متكاملة وفق برامج التهيئة الإرشادية ينفذها الموجهون الصحيون بالمدارس.

"عودتكم حياة".. مدارس الأفلاج تفتح ذراعيها غدًا لـ8 آلاف طالب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 انتهت مدارس تعليم الأفلاج استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد، وأطلقت الوسم الوزاري "عودتكم حياة" عبر تغريداتها على "تويتر" للترحيب بطلابها وطالباتها.



وينفذ جدول الإشراف التربوي "بنين - وبنات" أكثر من 130 جولة ميدانية عبر المشرفين والمشرفات لمتابعة أعمال المدارس اليومية على مدار الأسبوع.



من جهته عقد "التوجيه والإرشاد" لقاءات مع أولياء الأمور بهدف التكامل بين الأسرة والمدرسة والتهيئة للعودة الحضورية لمقاعد الدراسة، كما نظم خطة متكاملة وفق برامج التهيئة الإرشادية ينفذها الموجهون الصحيون بالمدارس.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 12:24 PM

"عودتكم حياة".. مدارس الأفلاج تفتح ذراعيها غدًا لـ8 آلاف طالب فيما ينفذ الإشراف التربوي وبنين وبنات أكثر من 130 جولة ميدانية





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انتهت مدارس تعليم الأفلاج استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد، وأطلقت الوسم الوزاري "عودتكم حياة" عبر تغريداتها على "تويتر" للترحيب بطلابها وطالباتها.



وينفذ جدول الإشراف التربوي "بنين - وبنات" أكثر من 130 جولة ميدانية عبر المشرفين والمشرفات لمتابعة أعمال المدارس اليومية على مدار الأسبوع.



من جهته عقد "التوجيه والإرشاد" لقاءات مع أولياء الأمور بهدف التكامل بين الأسرة والمدرسة والتهيئة للعودة الحضورية لمقاعد الدراسة، كما نظم خطة متكاملة وفق برامج التهيئة الإرشادية ينفذها الموجهون الصحيون بالمدارس.