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مصر تخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة

عقب الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على القطاع

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة البناء في غزة، عقب الاعتداءات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعاهل الأردن الملك عبدالله في باريس: الشركات المصرية ستشارك كذلك في عمليات إعادة البناء.

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مصر تخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة
سبق

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة البناء في غزة، عقب الاعتداءات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعاهل الأردن الملك عبدالله في باريس: الشركات المصرية ستشارك كذلك في عمليات إعادة البناء.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
03:25 PM

مصر تخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة

عقب الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,986

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة البناء في غزة، عقب الاعتداءات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعاهل الأردن الملك عبدالله في باريس: الشركات المصرية ستشارك كذلك في عمليات إعادة البناء.

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