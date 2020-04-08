مسؤول حكومي رفيع يتوقع إصابة 17 مليون فرنسي بـ "كورونا"

البلاد تخطت أمس عتبة عشرة آلاف وفاة جرّاء وباء "كوفيد-19"

حذّر المستشار الصحي للحكومة الفرنسية، الأربعاء، من أن نحو 17 مليون فرنسي قد يتعرّضون للإصابة بفيروس كورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة.

وأمس تخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف وفاة من جرّاء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في المستشفيات، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء.

ووفق "رويترز" قال مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون؛ إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.