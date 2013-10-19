ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

"القحطاني": نبتة طبية يستطب بها في علاج "قرصات" النحل والبعوض

ورق الغار، هي نبتة طبية تحتوي كيميائياً على زيت طيار وأهم مركبات هذا الزيت مركب السينيول، كما تحتوي على مركبات سيسكوتربينية وكذلك قلويدات ايزوكوينولية، وذلك وفق أستاذ العقاقير الطبية أ.د.جابر القحطاني.

وأكد "القحطاني" أن ورق الغار حديثاً يستخدم دوائياً بشكل رئيس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي، ولتلطيف أوجاع المفاصل، كما يعد مقوياً للمعدة ومنبهاً للشهية وإفراز العصارات الهضمية، وعندما تستخدم أوراقه في الطهي تحث أوراقه على الهضم وامتصاص الغذاء كما يساعد على تفكيك الطعام الغليظ مثل اللحوم.

وقال "أستاذ العقاقير الطبية" إن الغار يستخدم أيضاً للحث على بدء دورات الحيض، كما تستخدم الأوراق منه بكثرة في أوروبا لعمل الحساء في الطهي حيث يطيّب نكهة الأكل.

وأوضح "القحطاني" بأن الغار يعدّ قاتلاً للبكتيريا وذلك لاحتوائه على الزيت الطيار وكذلك يستخدم في علاج كثير من الأمراض الجلدية ولعلاج قرصات بعض الحشرات مثل النحل والبعوض.