النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

"القحطاني": نبتة طبية يستطب بها في علاج "قرصات" النحل والبعوض

ورق الغار، هي نبتة طبية تحتوي كيميائياً على زيت طيار وأهم مركبات هذا الزيت مركب السينيول، كما تحتوي على مركبات سيسكوتربينية وكذلك قلويدات ايزوكوينولية، وذلك وفق أستاذ العقاقير الطبية أ.د.جابر القحطاني.

وأكد "القحطاني" أن ورق الغار حديثاً يستخدم دوائياً بشكل رئيس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي، ولتلطيف أوجاع المفاصل، كما يعد مقوياً للمعدة ومنبهاً للشهية وإفراز العصارات الهضمية، وعندما تستخدم أوراقه في الطهي تحث أوراقه على الهضم وامتصاص الغذاء كما يساعد على تفكيك الطعام الغليظ مثل اللحوم.

وقال "أستاذ العقاقير الطبية" إن الغار يستخدم أيضاً للحث على بدء دورات الحيض، كما تستخدم الأوراق منه بكثرة في أوروبا لعمل الحساء في الطهي حيث يطيّب نكهة الأكل.

وأوضح "القحطاني" بأن الغار يعدّ قاتلاً للبكتيريا وذلك لاحتوائه على الزيت الطيار وكذلك يستخدم في علاج كثير من الأمراض الجلدية ولعلاج قرصات بعض الحشرات مثل النحل والبعوض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا
سبق

ورق الغار، هي نبتة طبية تحتوي كيميائياً على زيت طيار وأهم مركبات هذا الزيت مركب السينيول، كما تحتوي على مركبات سيسكوتربينية وكذلك قلويدات ايزوكوينولية، وذلك وفق أستاذ العقاقير الطبية أ.د.جابر القحطاني.

وأكد "القحطاني" أن ورق الغار حديثاً يستخدم دوائياً بشكل رئيس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي، ولتلطيف أوجاع المفاصل، كما يعد مقوياً للمعدة ومنبهاً للشهية وإفراز العصارات الهضمية، وعندما تستخدم أوراقه في الطهي تحث أوراقه على الهضم وامتصاص الغذاء كما يساعد على تفكيك الطعام الغليظ مثل اللحوم.

وقال "أستاذ العقاقير الطبية" إن الغار يستخدم أيضاً للحث على بدء دورات الحيض، كما تستخدم الأوراق منه بكثرة في أوروبا لعمل الحساء في الطهي حيث يطيّب نكهة الأكل.

وأوضح "القحطاني" بأن الغار يعدّ قاتلاً للبكتيريا وذلك لاحتوائه على الزيت الطيار وكذلك يستخدم في علاج كثير من الأمراض الجلدية ولعلاج قرصات بعض الحشرات مثل النحل والبعوض.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:44 PM

ماذا تعرف عن ورق الغار؟.. منكه للطعام وعلاج "تنفسي وهضمي" وقاتل للبكتيريا

"القحطاني": نبتة طبية يستطب بها في علاج "قرصات" النحل والبعوض

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
3,284

ورق الغار، هي نبتة طبية تحتوي كيميائياً على زيت طيار وأهم مركبات هذا الزيت مركب السينيول، كما تحتوي على مركبات سيسكوتربينية وكذلك قلويدات ايزوكوينولية، وذلك وفق أستاذ العقاقير الطبية أ.د.جابر القحطاني.

وأكد "القحطاني" أن ورق الغار حديثاً يستخدم دوائياً بشكل رئيس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي الهضمي، ولتلطيف أوجاع المفاصل، كما يعد مقوياً للمعدة ومنبهاً للشهية وإفراز العصارات الهضمية، وعندما تستخدم أوراقه في الطهي تحث أوراقه على الهضم وامتصاص الغذاء كما يساعد على تفكيك الطعام الغليظ مثل اللحوم.

وقال "أستاذ العقاقير الطبية" إن الغار يستخدم أيضاً للحث على بدء دورات الحيض، كما تستخدم الأوراق منه بكثرة في أوروبا لعمل الحساء في الطهي حيث يطيّب نكهة الأكل.

وأوضح "القحطاني" بأن الغار يعدّ قاتلاً للبكتيريا وذلك لاحتوائه على الزيت الطيار وكذلك يستخدم في علاج كثير من الأمراض الجلدية ولعلاج قرصات بعض الحشرات مثل النحل والبعوض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,747

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة