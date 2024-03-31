صحف "البرتغال" .. "النصر" يخطف "الهلال" في مباراة دراماتيكية

اهتمّت الصحف البرتغالية المختلفة بالمباراة المثيرة التي جمعت النصر بشقيقه الهلال مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعنونت الصحف البرتغالية تقاريرها بعناوين مثيرة عن مباراة القمة، التي انتهت لصالح النصر بثلاثة أهداف لهدفين، لينتزع بهما العالمي صدارة المسابقة.

صحيفة "ojogo" عنونت تقريرها بـ"فوز دراماتيكي للنصر أمام الهلال يعود به لصدارة الدوري"، قبل أن تتحدث عن تفاصيل اللقاء ومجرياته.

صحيفة "observador" تحت عنوان "النصر يسرق الهلال في الوقت القاتل"؛ قالت إن مدافعه يوفيني قتل آمال الهلاليين في استمرار فريقهم على الصدارة.

صحيفة "record" قالت: "فيتوريا يهزم فريق خيسوس السابق ويعتلي صدارة المسابقة"، مشيدة بالمباراة من قبل الفريقين ومدى قوتها وإثارتها.