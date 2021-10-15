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الدوحة تجهز الأخضر لكأس آسيا.. و"الحربي" يستدعي 23 لاعبًا

يواجه قطر يومي 19 و21 من أكتوبر الجاري

غادرت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويتخلل المعسكر في الدوحة، إقامة مباراتين وديتين مع منتخب قطر يومي 19 و21 من شهر أكتوبر الجاري.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" عبدالوهاب الحربي (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، عبدالإله الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، أمجد علي، حمد اليسر، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، سعد المطيري، عبدالله البيشي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، محمد آل درويش، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف البشري، محمد العيسي، وفارس يوسف.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

المنتخب السعودي

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الدوحة تجهز الأخضر لكأس آسيا.. و"الحربي" يستدعي 23 لاعبًا
سبق

غادرت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويتخلل المعسكر في الدوحة، إقامة مباراتين وديتين مع منتخب قطر يومي 19 و21 من شهر أكتوبر الجاري.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" عبدالوهاب الحربي (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، عبدالإله الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، أمجد علي، حمد اليسر، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، سعد المطيري، عبدالله البيشي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، محمد آل درويش، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف البشري، محمد العيسي، وفارس يوسف.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
12:17 AM

الدوحة تجهز الأخضر لكأس آسيا.. و"الحربي" يستدعي 23 لاعبًا

يواجه قطر يومي 19 و21 من أكتوبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويتخلل المعسكر في الدوحة، إقامة مباراتين وديتين مع منتخب قطر يومي 19 و21 من شهر أكتوبر الجاري.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" عبدالوهاب الحربي (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، عبدالإله الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، أمجد علي، حمد اليسر، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، سعد المطيري، عبدالله البيشي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، محمد آل درويش، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف البشري، محمد العيسي، وفارس يوسف.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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