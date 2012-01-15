النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موقع "تويتر" يغلق حساباً للمرشد الإيراني علي خامنئي

بعد نشره مقطع فيديو تحريضي على اغتيال "ترامب"

أغلق موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو تحريضي.

ونشر الحساب التابع للمرشد الإيراني قبل إغلاقه رسوماً متحركة تحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.

الرئيسية/ محطات

اعلان
موقع "تويتر" يغلق حساباً للمرشد الإيراني علي خامنئي
سبق

أغلق موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو تحريضي.

ونشر الحساب التابع للمرشد الإيراني قبل إغلاقه رسوماً متحركة تحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:16 PM

موقع "تويتر" يغلق حساباً للمرشد الإيراني علي خامنئي

بعد نشره مقطع فيديو تحريضي على اغتيال "ترامب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,000

أغلق موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو تحريضي.

ونشر الحساب التابع للمرشد الإيراني قبل إغلاقه رسوماً متحركة تحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة