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"أبو طيرة" ينال الدكتوراه في القانون

حصل رئيس قسم الاستشارات القانونية بصحة. الرياض المستشار علي بن إبراهيم أبوطيرة على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونال "أبو طيرة" درجته العلمية عن في رسالته المعنونة بـ"مسؤوليات الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية الخاصة في النظام السعودي".

ويعد الدكتور علي بن إبراهيم أبوطيرة أحد الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة الرياض، حيث كان من نتائج الدراسة الدمج بين نظامي مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية في نظام واحد، لأن كلاً منهما لا ينفصل عن الآخر .

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"أبو طيرة" ينال الدكتوراه في القانون
سبق

حصل رئيس قسم الاستشارات القانونية بصحة. الرياض المستشار علي بن إبراهيم أبوطيرة على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونال "أبو طيرة" درجته العلمية عن في رسالته المعنونة بـ"مسؤوليات الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية الخاصة في النظام السعودي".

ويعد الدكتور علي بن إبراهيم أبوطيرة أحد الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة الرياض، حيث كان من نتائج الدراسة الدمج بين نظامي مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية في نظام واحد، لأن كلاً منهما لا ينفصل عن الآخر .

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:39 PM

"أبو طيرة" ينال الدكتوراه في القانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل رئيس قسم الاستشارات القانونية بصحة. الرياض المستشار علي بن إبراهيم أبوطيرة على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونال "أبو طيرة" درجته العلمية عن في رسالته المعنونة بـ"مسؤوليات الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية الخاصة في النظام السعودي".

ويعد الدكتور علي بن إبراهيم أبوطيرة أحد الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة الرياض، حيث كان من نتائج الدراسة الدمج بين نظامي مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية في نظام واحد، لأن كلاً منهما لا ينفصل عن الآخر .

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