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كوريا الشمالية تطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن قصيرَي المدى باتجاه بحر اليابان

تمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية نفذت في وقت سابق هذا الشهر عمليتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجحت اليابان أن تكون صواريخ باليستية. ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن قصيرَي المدى باتجاه بحر اليابان
سبق

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية نفذت في وقت سابق هذا الشهر عمليتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجحت اليابان أن تكون صواريخ باليستية. ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:12 AM

كوريا الشمالية تطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن قصيرَي المدى باتجاه بحر اليابان

تمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية نفذت في وقت سابق هذا الشهر عمليتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجحت اليابان أن تكون صواريخ باليستية. ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة.

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