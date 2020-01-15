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"العثيمين" يشكر السعودية على دعمها السخي لـ"التضامن الإسلامي"

لدى افتتاحه الدورة الـ64 للمجلس الدائم للصندوق اليوم بجدة

افتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدورة "64" للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وخاطب "العثيمين" المجلسَ؛ مؤكدًا أهمية الصندوق وما يقدمه من دعم للمشروعات الإنسانية والإغاثية، ومشددًا على أهمية التنوع في مجالات الدعم، ومساعدة المشاريع على تمويل نفسها مستقبلًا من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتي.

ونوّه بالدعم السخي للمملكة العربية السعودية الذي تَمَثّل في تسعة ملايين دولار نقدًا على ثلاث سنوات بواقع ثلاثة ملايين دولار سنويًّا؛ مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، على هذا الدعم السخي وغير المستغرب لصندوق التضامن الإسلامي.

كما شكَر الأمينُ العام الدولَ الأعضاء كافة على ما تُقدمه من دعم للصندوق.

منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يشكر السعودية على دعمها السخي لـ"التضامن الإسلامي"
سبق

افتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدورة "64" للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وخاطب "العثيمين" المجلسَ؛ مؤكدًا أهمية الصندوق وما يقدمه من دعم للمشروعات الإنسانية والإغاثية، ومشددًا على أهمية التنوع في مجالات الدعم، ومساعدة المشاريع على تمويل نفسها مستقبلًا من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتي.

ونوّه بالدعم السخي للمملكة العربية السعودية الذي تَمَثّل في تسعة ملايين دولار نقدًا على ثلاث سنوات بواقع ثلاثة ملايين دولار سنويًّا؛ مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، على هذا الدعم السخي وغير المستغرب لصندوق التضامن الإسلامي.

كما شكَر الأمينُ العام الدولَ الأعضاء كافة على ما تُقدمه من دعم للصندوق.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:10 PM

"العثيمين" يشكر السعودية على دعمها السخي لـ"التضامن الإسلامي"

لدى افتتاحه الدورة الـ64 للمجلس الدائم للصندوق اليوم بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدورة "64" للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وخاطب "العثيمين" المجلسَ؛ مؤكدًا أهمية الصندوق وما يقدمه من دعم للمشروعات الإنسانية والإغاثية، ومشددًا على أهمية التنوع في مجالات الدعم، ومساعدة المشاريع على تمويل نفسها مستقبلًا من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتي.

ونوّه بالدعم السخي للمملكة العربية السعودية الذي تَمَثّل في تسعة ملايين دولار نقدًا على ثلاث سنوات بواقع ثلاثة ملايين دولار سنويًّا؛ مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، على هذا الدعم السخي وغير المستغرب لصندوق التضامن الإسلامي.

كما شكَر الأمينُ العام الدولَ الأعضاء كافة على ما تُقدمه من دعم للصندوق.

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