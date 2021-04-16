بالصور.. "القثامي "يتفقّد قنوات تصريف مياه السيول في الطائف

تابع تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار

تفقّد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي في ثاني جولاته بعد تكليفه جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وقنوات التصريف والعبارات، وتفقد ميدانيًا سير العمل في محطات وشبكات التصريف اليوم.

وتابع "القثامي "من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضح أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأودية؛ من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقعٍ واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد "القثامي" على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة من شيولات ومواتير شفط في حال لزم الأمر ذلك، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ، وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها؛ من أجل خدمة الوطن والمواطن.

كما وجّه "القثامي" البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولًا بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة سابقًا للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأكد في الختام أن الأمانة وفّرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول؛ حرصًا منها على سلامة الجميع.