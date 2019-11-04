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"مرور بيشة" يوقع بـ11 "درباوياً".. ويسجل 208 مخالفات

حذر الجميع من هذه الممارسة.. وتوعد بالعقوبات

نفذت إدارة مرور بيشة خطة ميدانية قادت إلى توقيف 11 مركبة يقودها عدد ممن يطلق عليهم "الدرباوية"، وتسجيل 208 مخالفات، قبل حجز جميع المركبات وتطبيق النظام بحق الموقوفين، وتم ضبط الشاحنات المخالفة في الدخول مع كبري نمران غرب بيشة.

وجاء تنفيذ هذه الخطة بمتابعة من مدير مرور إدارة عسير العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، وإشراف من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، وبناءً على ما توافر من معلومات من قبل بحث المرور حول وجود تجمعات وممارسة التفحيط وبعض المخالفات الأخرى بطريق الملك سلمان.

ودعا "مرور بيشة" جميع من يمارس هذه المخالفات، أو يحضر إلى مواقع التجمهر، إلى الابتعاد عنها حيث تؤدي إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات، متوعدًا بتطبيق أقصى العقوبات النظامية الصارمة للحد من هذه الظاهرة.

مرور بيشة الدرباوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور بيشة" يوقع بـ11 "درباوياً".. ويسجل 208 مخالفات
سبق

نفذت إدارة مرور بيشة خطة ميدانية قادت إلى توقيف 11 مركبة يقودها عدد ممن يطلق عليهم "الدرباوية"، وتسجيل 208 مخالفات، قبل حجز جميع المركبات وتطبيق النظام بحق الموقوفين، وتم ضبط الشاحنات المخالفة في الدخول مع كبري نمران غرب بيشة.

وجاء تنفيذ هذه الخطة بمتابعة من مدير مرور إدارة عسير العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، وإشراف من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، وبناءً على ما توافر من معلومات من قبل بحث المرور حول وجود تجمعات وممارسة التفحيط وبعض المخالفات الأخرى بطريق الملك سلمان.

ودعا "مرور بيشة" جميع من يمارس هذه المخالفات، أو يحضر إلى مواقع التجمهر، إلى الابتعاد عنها حيث تؤدي إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات، متوعدًا بتطبيق أقصى العقوبات النظامية الصارمة للحد من هذه الظاهرة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
05:13 PM

"مرور بيشة" يوقع بـ11 "درباوياً".. ويسجل 208 مخالفات

حذر الجميع من هذه الممارسة.. وتوعد بالعقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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1,540

نفذت إدارة مرور بيشة خطة ميدانية قادت إلى توقيف 11 مركبة يقودها عدد ممن يطلق عليهم "الدرباوية"، وتسجيل 208 مخالفات، قبل حجز جميع المركبات وتطبيق النظام بحق الموقوفين، وتم ضبط الشاحنات المخالفة في الدخول مع كبري نمران غرب بيشة.

وجاء تنفيذ هذه الخطة بمتابعة من مدير مرور إدارة عسير العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، وإشراف من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، وبناءً على ما توافر من معلومات من قبل بحث المرور حول وجود تجمعات وممارسة التفحيط وبعض المخالفات الأخرى بطريق الملك سلمان.

ودعا "مرور بيشة" جميع من يمارس هذه المخالفات، أو يحضر إلى مواقع التجمهر، إلى الابتعاد عنها حيث تؤدي إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات، متوعدًا بتطبيق أقصى العقوبات النظامية الصارمة للحد من هذه الظاهرة.

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