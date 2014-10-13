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"إندونيسي" عاد إلى بيته بعد ساعات من دفنه.. قصة غريبة هنا تفاصيلها

بعد حادث مروري

في واقعة غريبة عاد إلى بيته أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد أن اعتقد أهلها أنهم قاموا بتشييع جنازته ودفنه.
وبحسب التفاصيل تعود بداية القصة الغريبة إلى وقوع حادث مروري، أدى إلى مصرع رجل لا يحمل أية وثائق ثبوتية وكان جسم الضحية مشوهاً، لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.
بعد ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية مالك الدراجة النارية التي شاركت في الحادث وتبين أنها تعود لعامل البناء سونارتو (40 عاماً)، وقررت الشرطة أن القتيل هو بنفسه.
وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز فقد تم تسليم الجثة لأهل الضحية، الذين لم يتمكنوا من التحقق، هل الميت ابنهم أم لا. لكنهم رغم ذلك قاموا بدفنه وبعد 7 ساعات من انتهاء الجنازة والدفن، عاد سونارتو حياً إلى بيته، وتبين أن الميت ليس هو الشخص المذكور.

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"إندونيسي" عاد إلى بيته بعد ساعات من دفنه.. قصة غريبة هنا تفاصيلها
سبق

في واقعة غريبة عاد إلى بيته أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد أن اعتقد أهلها أنهم قاموا بتشييع جنازته ودفنه.
وبحسب التفاصيل تعود بداية القصة الغريبة إلى وقوع حادث مروري، أدى إلى مصرع رجل لا يحمل أية وثائق ثبوتية وكان جسم الضحية مشوهاً، لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.
بعد ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية مالك الدراجة النارية التي شاركت في الحادث وتبين أنها تعود لعامل البناء سونارتو (40 عاماً)، وقررت الشرطة أن القتيل هو بنفسه.
وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز فقد تم تسليم الجثة لأهل الضحية، الذين لم يتمكنوا من التحقق، هل الميت ابنهم أم لا. لكنهم رغم ذلك قاموا بدفنه وبعد 7 ساعات من انتهاء الجنازة والدفن، عاد سونارتو حياً إلى بيته، وتبين أن الميت ليس هو الشخص المذكور.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
08:33 PM

"إندونيسي" عاد إلى بيته بعد ساعات من دفنه.. قصة غريبة هنا تفاصيلها

بعد حادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,479

في واقعة غريبة عاد إلى بيته أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد أن اعتقد أهلها أنهم قاموا بتشييع جنازته ودفنه.
وبحسب التفاصيل تعود بداية القصة الغريبة إلى وقوع حادث مروري، أدى إلى مصرع رجل لا يحمل أية وثائق ثبوتية وكان جسم الضحية مشوهاً، لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.
بعد ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية مالك الدراجة النارية التي شاركت في الحادث وتبين أنها تعود لعامل البناء سونارتو (40 عاماً)، وقررت الشرطة أن القتيل هو بنفسه.
وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز فقد تم تسليم الجثة لأهل الضحية، الذين لم يتمكنوا من التحقق، هل الميت ابنهم أم لا. لكنهم رغم ذلك قاموا بدفنه وبعد 7 ساعات من انتهاء الجنازة والدفن، عاد سونارتو حياً إلى بيته، وتبين أن الميت ليس هو الشخص المذكور.

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