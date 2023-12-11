أمانة عسير تزيل البسطات العشوائية بعقبة ضلع

إزالة ما يقارب 17 بسطة عشوائية

نفذت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية والمركبات المخالفة على امتداد طريق عقبة ضلع.

وقال مدير إدارة الرقابة الصحية، م. أحمد أبو عابد، إن هذه الحملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة؛ لما تسببه من تشوه للأماكن وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعدادها.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في إزالة البسطات المخالفة، محذرًا في الوقت ذاته أنه حال تكرار مخالفتهم سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة بحقهم، حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.

وأهاب مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة، م. عبدالعزيز الرمثي، بالزوار والمرتادين إلى أخذ الحيطة والحذر قبل الشراء من مثل هذه البسطات المخالفة وغير المرخصة، حفاظًا على صحتهم، لأن بعض البسطات تعرض مواد غذائية ومشروبات غير معروفة المصدر، بالإضافة إلى عرضها بشكل غير سليم مما يعرضها للتلف.

وتابع: نفذت الأمانة حملتها لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الصحة العامة، شملت أماكن التنزه العامة بطريق عقبة ضلع، والبسطات الواقعة على جنبات الطريق، والمناطق السياحية.

وأوضح أنه تم إزالة ما يقارب 17 بسطة عشوائية، ومصادرة عشر مظلات مخالفة وألعاب هوائية، ومنع تأجير الأواني ومستلزمات الرحلات من قبل أصحاب المركبات المخالفة.

وقال إن الحملة بدأت منذ صباح أمس، وسيتم مراقبة الموقع على مدار اليوم.

وشدد "الرمثي" على عدم التعامل مع البسطات العشوائية، وشراء ما يلزم من المحلات المرخصة، حفاظًا على صحتهم، ومنعًا لاستغلال ضعاف النفوس للموسم الشتوي في الترويج لأطعمة ومشروبات بشكل غير نظامي.

يذكر أن أمانة منطقة عسير، ستدشن قريبًا مكتبًا خاصًا للرقابة الشاملة بعقبة ضلع؛ لمتابعة أعمال الرقابة الصحية، وأعمال المراقبين، ومتابعة أعمال الجولات الرقابية على المطاعم والمنتزهات، بجانب استقباله للشكاوى والبلاغات فيما يخص ذلك.