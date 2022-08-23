النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك سعود تواعد انطلاقة البرنامج التعريفي2 بعد غد بـ4 فترات

"الجريوي": نسبة كبيرة من الطلبة أنهوْا "الإلكتروني".. توقيع وتعبئة وتسجيل

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن".
وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى.
وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية".
وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.
من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الملك سعود تواعد انطلاقة البرنامج التعريفي2 بعد غد بـ4 فترات
سبق

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن".
وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى.
وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية".
وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.
من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
06:10 PM

جامعة الملك سعود تواعد انطلاقة البرنامج التعريفي2 بعد غد بـ4 فترات

"الجريوي": نسبة كبيرة من الطلبة أنهوْا "الإلكتروني".. توقيع وتعبئة وتسجيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن".
وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى.
وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية".
وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.
من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,287
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,038
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,005
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,213

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة