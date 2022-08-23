تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن". وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى. وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية". وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية. من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.

جامعة الملك سعود تواعد انطلاقة البرنامج التعريفي2 بعد غد بـ4 فترات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-23 تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن".

وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى.

وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية".

وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.

من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 06:10 PM

جامعة الملك سعود تواعد انطلاقة البرنامج التعريفي2 بعد غد بـ4 فترات "الجريوي": نسبة كبيرة من الطلبة أنهوْا "الإلكتروني".. توقيع وتعبئة وتسجيل





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تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية الذي تنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام تحت شعار "كن شريكًا في رؤية الوطن".

وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن العمادة تنظم مع بداية كل عام دراسي، برنامجًا تعريفيًّا لمدة أسبوع لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة؛ وذلك بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وفي العمادة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية ،وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي إن شاء الله تعالى.

وأضاف: "نسبة كبيرة جدًّا من الطلبة المقبولين أنهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني في مرحلته الأولى online بكل نجاح ولله الحمد والذي اشتمل على التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية".

وقال "الجريوي": إن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي الذي ينطلق يوم الأحد القادم، سيتمكنون من حضور اللقاء التفاعلي، وكذلك إصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.

من جهته، قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور حسام العوض: إنه تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات يوميًّا، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٥ عصرًا، وعلى مدى أسبوع كامل، وفي كل فترة سيتم استقبال ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة، كما سيشتمل البرنامج التعريفي على معرض مصاحب للتعريف بالعمادة وأقسامها ووحداتها، والتعريف كذلك بالعمادات المساندة في الجامعة.