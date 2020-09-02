النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهّر بمدير محطة تبيع وقودًا مغشوشًا

شهّرت وزارة التجارة بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة ثلاثة أشهر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهّر بمدير محطة تبيع وقودًا مغشوشًا
سبق

شهّرت وزارة التجارة بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة ثلاثة أشهر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:13 AM

"التجارة" تشهّر بمدير محطة تبيع وقودًا مغشوشًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
11,497

شهّرت وزارة التجارة بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة ثلاثة أشهر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,165

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة