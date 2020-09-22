اليوم الوطني.. خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين

الملك حمد أشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على مر الزمان.