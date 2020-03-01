بعد فيديو الإساءة .. "فتاة عسير" تكشف حقيقة مقطع تنازلها عن المشهّرين بها

قالت لـ"سبق": صوّروني بينما كنت أشتري طعاماً .. اشتكيتهم وتوالت الأحداث

كشفت إحدى مشهورات "السوشيال ميديا" بمنطقة عسير، تفاصيل مقطع متداول بشكل واسع، يُظهر حديثاً بينها وبين والدها؛ تبيّن فيه تنازلها عن أشخاصٍ كانت قد تقدّمت عليهم بشكاوى إلى الجهات المختصة بعد أن قاموا بتصويرها وانتهاك خصوصياتها والتشهير بها والإساءة لها، وذلك في أثناء توقفها بمركبتها ووجودها لشراء وجبة من إحدى الأسر المُنتجة بطريق عام.

وقالت لـ"سبق"، إنه في أثناء توقفها بسيارتها لشراء طعام من إحدى النساء اللاتي يبعن وجبات الأسر المُنتجة، وبحكم شهرتها في "السوشيال ميديا" بمنطقة عسير وخارج المنطقة، قاموا بتصويري وانتهاك خصوصيتي والضحك وإظهار الإساءة لي بالمقطع الذي لم أعرف أنهم قاموا بتصويره إلا بعد أن تمّ تداوله بشكلٍ واسعٍ بعد يومين.

وكشفت أنها تقدّمت بشكوى للشرطة حُوِّلت للنيابة، وأن هؤلاء الأشخاص حين علموا بالشكوى عن طريق الجهات المعنية، حاولوا التواصل مع ناسٍ من جماعتها ومشايخهم لمحاولة الصلح، وبالفعل يوم الأحد الماضي تمّ الصلح مقابل مبلغ مالي؛ ليخبرها والدها بما تمّ من الصلح، وأنها تنازلت تقديراً لوالدها وشيخهم ومَن سعى في الصلح.