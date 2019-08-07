قصة شغف بدأت في تورنتو.. طلال البدر بطل الراليات القادم

تنتظره مشاركة كبيرة في رالي دكار المقام لأول مرة في المملكة

من مدينة تورنتو التي نشأ بها بدأ شغفه لعالم السيارات منذ صغره، حيث كان سريره عبارة عن مجسم "بورشه" لتختلط أحلامه منذ الصبا بالسرعة والمنافسة ليبدأ بعدها في اقتناء سيارات Hot Wheels مطلقاً شرارة اقتناء السيارات ودخوله إلى عالم المحركات.. إنه بطل الراليات القادم طلال البدر.

وبعد عودة "طلال" إلى المملكة اكتمل هذا العشق، ولم ينقطع، حيث درس في مدارس الملك فيصل ثم تخرج بعدها من مدارس الرياض، واختار تخصص المحاسبة؛ لتعلقه بلغة الأرقام والتدقيق المالي، وحاز شهادة البكالوريوس من جامعة الفيصل بالرياض.

كثير من زملائه وأصدقائه تعجبوا من انضباطه ومثابرته، على الرغم من إدارته لمشروعه الخاص Tee Arabia وما يقتضيه من سفريات واجتماعات عمل مضنية، وكان دوامه اليومي من وإلى الجامعة على متن الدراجة؛ حرصا على استغلال المسافة في جدوله الرياضي اليومي.

وبدأ "طلال" في اقتناء عدة سيارات الرياضية في عمر مبكر، من السيارات الكلاسيكية الأمريكية إلى البورشه (عشقه الأبدي في عالم المحركات).

وجاء دعم هيئة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للمتسابقين المحليين، وإعلان تنظيم رالي داكار بالمملكة ليكون بمثابة علامة وإشارة لاتخاذ قرار المشاركة في عالم الراليات.

وبعد تأسيس فريق TB Motorsports ودعم البطل السعودي الكابتن أحمد الصبان سجل طلال في منصة الاتحاد السعودي، وشارك في رالي عسير تحت مظلة بطولة الرايات الصحراوية السعودية، كأول مشاركة رسمية للنجم الصاعد.

كان "طلال" أصغر المشاركين وأقلهم خبرة، ومع ذلك حقق المركز التاسع عشر من أصل أربعين متسابقاً فاقوه خبرة ومهارة وتجهيزاً. وبذلك كانت انطلاقة مشرفة وعظيمة للفريق كأول مشاركة في بطولة منظمة رسمياً.

ويشارك فريق TB Motorsports في بطولة السعودية للراليات الصحراوية تحت مظلة هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. منها رالي عسير(باها) في تاريخ 1 أغسطس، رالي القصيم (باها) في تاريخ 17 أكتوبر، رالي العلا نيوم (كروس كونتري) في تاريخ 4 نوفمبر، رالي الشرقية (باها) في تاريخ 5 ديسمبر، وأخيرا رالي الرياض في تاريخ 19 ديسمبر.

والمشاركة الكبيرة لـ"طلال" وفريق TB Motorsports في رالي دكار الشهير المقام لأول مرة في المملكة من 1 إلى 17 يناير 2020، حيث يحلم بتمثيله للوطن كأصغر متسابق راليات سعودي؛ إيماناً منه ومن الفريق بضرورة الارتقاء برياضات السيارات السعودية ودعم رؤية الاتحاد والهيئة بدفع المملكة دولياً كمنصة بارزة للمنافسات الرياضية ودعم وتطوير المواهب الوطنية.