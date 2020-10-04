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شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بـ"القريات"

أشار إلى أنه لا يستغرب من أبناء هذه البلاد حبهم للصفح والتآلف فيما بينهم

أثمرت شفاعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عن تنازل المواطن محمد بن سالم الشراري عن قاتل ابنه عبدالكريم، وعتق رقبة الجاني لوجه الله تعالى.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الجوف لذوي الدم بمنزلهم في محافظة القريات.

وأكد أمير الجوف أن قيادة هذه البلاد انتهجت منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن محمد بن سالم الشراري لعفوه عن الجاني والذي لا يستغرب من أبناء هذه البلاد حبهم للصفح والتآلف فيما بينهم.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بـ"القريات"
سبق

أثمرت شفاعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عن تنازل المواطن محمد بن سالم الشراري عن قاتل ابنه عبدالكريم، وعتق رقبة الجاني لوجه الله تعالى.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الجوف لذوي الدم بمنزلهم في محافظة القريات.

وأكد أمير الجوف أن قيادة هذه البلاد انتهجت منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن محمد بن سالم الشراري لعفوه عن الجاني والذي لا يستغرب من أبناء هذه البلاد حبهم للصفح والتآلف فيما بينهم.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:33 PM

شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بـ"القريات"

أشار إلى أنه لا يستغرب من أبناء هذه البلاد حبهم للصفح والتآلف فيما بينهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أثمرت شفاعة أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عن تنازل المواطن محمد بن سالم الشراري عن قاتل ابنه عبدالكريم، وعتق رقبة الجاني لوجه الله تعالى.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الجوف لذوي الدم بمنزلهم في محافظة القريات.

وأكد أمير الجوف أن قيادة هذه البلاد انتهجت منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن محمد بن سالم الشراري لعفوه عن الجاني والذي لا يستغرب من أبناء هذه البلاد حبهم للصفح والتآلف فيما بينهم.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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