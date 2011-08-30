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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكبر معدل منذ 4 يونيو.. "كورونا" يصيب 1.715 بريطانيًّا في يوم

الفيروس قتل شخصًا واحدًا

أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".

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أكبر معدل منذ 4 يونيو.. "كورونا" يصيب 1.715 بريطانيًّا في يوم
سبق

أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:38 PM

أكبر معدل منذ 4 يونيو.. "كورونا" يصيب 1.715 بريطانيًّا في يوم

الفيروس قتل شخصًا واحدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".

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