أكبر معدل منذ 4 يونيو.. "كورونا" يصيب 1.715 بريطانيًّا في يوم

أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".
أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".
أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".
أفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 1.715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو (حزيران).
وأضافت الحكومة بأن شخصًا واحدًا توفي عقب 28 يومًا من ثبوت إصابته بالعدوى، وفقًا لـ"رويترز".