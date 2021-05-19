الإمارات تسجّل 1348 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 530.085 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1348 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 550029 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1639 حالة وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1316 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 530085 حالة.