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"الفالح" يلتقي رئيس محافظي البنك المركزي ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم ، صاحب السمو السيد تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.


حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.

كما التقى المهندس خالد الفالح اليوم ، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي.


وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان .


حضر اللقاء عددٌ من المسؤولين من الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح" يلتقي رئيس محافظي البنك المركزي ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان
سبق

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم ، صاحب السمو السيد تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.


حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.

كما التقى المهندس خالد الفالح اليوم ، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي.


وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان .


حضر اللقاء عددٌ من المسؤولين من الجانبين.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:13 PM

"الفالح" يلتقي رئيس محافظي البنك المركزي ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم ، صاحب السمو السيد تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.


حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.

كما التقى المهندس خالد الفالح اليوم ، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي.


وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان .


حضر اللقاء عددٌ من المسؤولين من الجانبين.

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