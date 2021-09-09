1700 عملية جراحية بمستشفى خميس مشيط العام

خلال النصف الأول من 2021

قالت صحة عسير: إن مستشفى خميس مشيط العام أجرى 1721 عملية جراحية.

جاء ذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، مبينةً أنه تم إجراء 658 عملية عظام، و486 جراحة عامة، و219 عملية جراحة مسالك بولية، و100 عملية أذن وأنف وحنجرة.

إضافةً إلى إجراء 27 عملية جراحة أوعية دموية، و40 جراحة أعصاب، و38 عملية جراحة للفكين، و65 جراحة عيون، و16 عملية جراحة القلب والصدر. كما أجرى المستشفى 72 عملية جراحة تجميلية.