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"الشيخي" يقارن بين "كارثة جدة 2009" والحالة المطرية المرتقبة.. هل ستتكرر؟

علق على المتداول على مواقع التواصل.. وقال: "‏يبدو أن البيانات  تُعطي غزارة"

استبعد خبير الأرصاد صالح الشيخي أن تكرّر الأمطار المرتقبة على محافظة جدة خلال الساعات المقبلة، كارثة أمطار عام 2009م.

وقال "الشيخي" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": ‏يبدو أن البيانات الجديدة تُعطي غزارة لجدة، ولكن غير متوقع أن تكون بخطورة 2009م مثلما هو منتشر في التواصل الإجتماعي، والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أعلنت أنها قررت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم #سقيا.

وتوقعت أن يبدأ تأثير حالة سقيا اليوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

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"الشيخي" يقارن بين "كارثة جدة 2009" والحالة المطرية المرتقبة.. هل ستتكرر؟
سبق

استبعد خبير الأرصاد صالح الشيخي أن تكرّر الأمطار المرتقبة على محافظة جدة خلال الساعات المقبلة، كارثة أمطار عام 2009م.

وقال "الشيخي" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": ‏يبدو أن البيانات الجديدة تُعطي غزارة لجدة، ولكن غير متوقع أن تكون بخطورة 2009م مثلما هو منتشر في التواصل الإجتماعي، والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أعلنت أنها قررت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم #سقيا.

وتوقعت أن يبدأ تأثير حالة سقيا اليوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:04 PM

"الشيخي" يقارن بين "كارثة جدة 2009" والحالة المطرية المرتقبة.. هل ستتكرر؟

علق على المتداول على مواقع التواصل.. وقال: "‏يبدو أن البيانات  تُعطي غزارة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
3,920

استبعد خبير الأرصاد صالح الشيخي أن تكرّر الأمطار المرتقبة على محافظة جدة خلال الساعات المقبلة، كارثة أمطار عام 2009م.

وقال "الشيخي" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": ‏يبدو أن البيانات الجديدة تُعطي غزارة لجدة، ولكن غير متوقع أن تكون بخطورة 2009م مثلما هو منتشر في التواصل الإجتماعي، والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أعلنت أنها قررت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم #سقيا.

وتوقعت أن يبدأ تأثير حالة سقيا اليوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

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