"ضياء عسير": عهد سلمان الحزم ومحمد العزم مليء بالإنجازات والأمن والأمان

تَقدم رئيس مجلس إدارة جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير عامر طالع حسين، باسمه واسم الجمعية واسم جميع المكفوفين بالمنطقة، بأحر التهاني وأجلّ التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، وسمو ولي العهد، وأمير منطقة عسير، وجميع الشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني العظيم الـ89.

ولفت "حسين" إلى أن هذا اليوم يمثل وحدة الشعب خلف القيادة الرشيدة والحكيمة يوم "همة حتى القمة"، ويذكّرنا هذا اليوم بالمؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، يوم لَمَّ الشملَ ووحّدَ الوطن الغالي وجمع الشتات، يوم تتجلى فيه سعادة الشعب والتفافه حول قيادته الرشيدة قيادة العزم والحزم.

وأضاف أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله وحفظه- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- مهندس الرؤية (2030) والمفكر المبدع لبرنامج التحول الوطني (2020)؛ لهو عهد الإنجازات العظام والتطور والحضارة والرقي والأمن والأمان ورغد العيش، ودعم "الاحتياجات الخاصة"؛ حيث إنهم يحظون بكل عناية ورعاية وتأهيل ودعم لا محدود من حيث التعليم والتدريب والتأهيل، وكذلك الدعم المادي والوظائف لحصول المعاقين على كامل حقوقهم، وتعتبر المملكة رائدة في هذا المجال الإنساني بل ويشار إليها بالبنان في المحافل الدولية؛ لما وصلت إليه من مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

وأكمل "حسين": أشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تقوم به من الدعم المتنامي للجمعيات الخيرية ليصلوا إلى طموحاتهم وأمانيهم بل وإلى مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل لتحسين مستواهم والاعتماد على أنفسهم بشكل فعال، منتجين متحدين الصعاب بمشاركة بنّاءة لرفعة هذا البلد المعطاء. أعز الله الوطن وجعله شامخًا بقيادتنا الحكيمة نصرهم الله وأعزهم.