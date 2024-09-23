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قائد القوات المشتركة: المملكة سخرت إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

رفع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد القوات المشتركة أن مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تمر ونحن نستحضر في هذا اليوم المجيد ذكريات المجد، وملاحم الشموخ والعزة، لمؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده، من خلال رؤية حكيمة، ونهج قويم، أسس لدولة حضارية، ذات رؤية ورسالة توحدت تحت راية التوحيد الخالدة.

وقال الفريق فهد بن تركي: لقد سخرت هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها كل إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها في وزارة الدفاع؛ لتكون مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقـــود التحالفات، وتشارك بها بجدارة واقتدار من خلال الردع والدفاع ضد كل التهديدات؛ لحماية مصالح أمن المملكة والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتطوير الإمكانيات والمنافع المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

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قائد القوات المشتركة: المملكة سخرت إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها
سبق

رفع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد القوات المشتركة أن مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تمر ونحن نستحضر في هذا اليوم المجيد ذكريات المجد، وملاحم الشموخ والعزة، لمؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده، من خلال رؤية حكيمة، ونهج قويم، أسس لدولة حضارية، ذات رؤية ورسالة توحدت تحت راية التوحيد الخالدة.

وقال الفريق فهد بن تركي: لقد سخرت هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها كل إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها في وزارة الدفاع؛ لتكون مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقـــود التحالفات، وتشارك بها بجدارة واقتدار من خلال الردع والدفاع ضد كل التهديدات؛ لحماية مصالح أمن المملكة والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتطوير الإمكانيات والمنافع المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
06:50 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:29 PM

قائد القوات المشتركة: المملكة سخرت إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد القوات المشتركة أن مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تمر ونحن نستحضر في هذا اليوم المجيد ذكريات المجد، وملاحم الشموخ والعزة، لمؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده، من خلال رؤية حكيمة، ونهج قويم، أسس لدولة حضارية، ذات رؤية ورسالة توحدت تحت راية التوحيد الخالدة.

وقال الفريق فهد بن تركي: لقد سخرت هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها كل إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها في وزارة الدفاع؛ لتكون مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقـــود التحالفات، وتشارك بها بجدارة واقتدار من خلال الردع والدفاع ضد كل التهديدات؛ لحماية مصالح أمن المملكة والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتطوير الإمكانيات والمنافع المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

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