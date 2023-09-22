"وصية ملك".. فيلم سعودي يطلق خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

ينقل مسيرة التوحيد ورؤية المؤسس بإخراج هوليودي

يجري حالياً الإعداد لإطلاق الفيلم السينمائي "وصية ملك"، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ89. والفيلم يتحدث عن المسيرة السعودية المباركة التي انطلقت من خلال رؤية المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في نص شعري ينقل صوت الموحد إلى آفاق المستقبل، وفي دراما سينمائية شيقة صنعتها المخرجة الهوليودية "الساندا".

استغرق إعداد الفيلم وتصويره أكثر من عدة أسابيع، وجرى تصويره في أكثر من منطقة محلية وعربية، وشارك في أداء لوحات الفيلم المغناة مجموعة من الأصوات الشابة بلحن صاغه وشارك في أدائه الفنان الدكتور عبدالله رشاد.

"وصية ملك" من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، والذي شارك في الحضور أمام الكاميرا وأعرب عن سعادته وسعادة فريق العمل بالمشاركة في احتفالات المملكة من خلال هذا الفيلم الذي يربط الماضي بالحاضر وجدانياً وبصرياً، كما عرب عن أمله في أن تصل رسالة هذا الفيلم، وأن يحفظ المملكة ومليكها المفدى وولي عهده الأمين والشعب السعودي النبيل، وأن يديم عليهم الأفراح والمسرات.

وسيكون أول عرض لهذا الفيلم خلال هذا الشهر تزامناً مع حفل إعلامي كبير سيقام قريباً في العاصمة الرياض.