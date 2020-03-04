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"الصقور السعودية" تستعرض قدراتها في سماء "جربة" التونسية

في أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا

انطلقت بمدينة جربة جنوب تونس اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع.

واستعرض فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" قدراتهم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، ونخبة من رجال الدولة والمشاركين في المعرض من 40 دولة عربية وأجنبية.

وشاركت "الصقور السعودية" بسبع طائرات حربية، حلقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة، وقدمت عروضًا أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك.

وشكلت الطائرات السبع عددًا من الرسومات التي زيَّنت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية "السيفان والنخلة"، وتشكيل الدرع، وحركة القلب، وغيرها من العروض.

وأكد نائب قائد القوات الجوية، اللواء طيار ركن طلال بن سليمان الغامدي، في تصريح إلى "واس" أن هذه المشاركة تأتي ضمن مشاركات الفريق في معارض ومحافل الاستعراضات الجوية بهدف كسب الخبرات، وتعزيز العلاقات الدولية وتوثيقها، وإظهار مدى التطور الذي وصلت إليه قواتنا الجوية، والاحترافية العالية التي يتميز بها الطيار السعودي، وإمكانية صيانة الآلة وتطويعها من قِبل أفراد الصيانة بالفريق، والنهج الإداري المتقن.. مشيدًا بالدعم الذي يلقاه الفريق من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.‎

وأبرز اللواء طيار ركن مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية. مشيرًا إلى أن نجاح استعراضات السعودية المشاركة في المحافل العربية والدولية ما هو إلا نتاج التدريب المقنن، والتخطيط المسبق، والدعم اللامحدود من قيادة السعودية.

ويستمر المعرض على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي، ويعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.

تونس المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الصقور السعودية الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصقور السعودية" تستعرض قدراتها في سماء "جربة" التونسية
سبق

انطلقت بمدينة جربة جنوب تونس اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع.

واستعرض فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" قدراتهم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، ونخبة من رجال الدولة والمشاركين في المعرض من 40 دولة عربية وأجنبية.

وشاركت "الصقور السعودية" بسبع طائرات حربية، حلقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة، وقدمت عروضًا أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك.

وشكلت الطائرات السبع عددًا من الرسومات التي زيَّنت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية "السيفان والنخلة"، وتشكيل الدرع، وحركة القلب، وغيرها من العروض.

وأكد نائب قائد القوات الجوية، اللواء طيار ركن طلال بن سليمان الغامدي، في تصريح إلى "واس" أن هذه المشاركة تأتي ضمن مشاركات الفريق في معارض ومحافل الاستعراضات الجوية بهدف كسب الخبرات، وتعزيز العلاقات الدولية وتوثيقها، وإظهار مدى التطور الذي وصلت إليه قواتنا الجوية، والاحترافية العالية التي يتميز بها الطيار السعودي، وإمكانية صيانة الآلة وتطويعها من قِبل أفراد الصيانة بالفريق، والنهج الإداري المتقن.. مشيدًا بالدعم الذي يلقاه الفريق من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.‎

وأبرز اللواء طيار ركن مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية. مشيرًا إلى أن نجاح استعراضات السعودية المشاركة في المحافل العربية والدولية ما هو إلا نتاج التدريب المقنن، والتخطيط المسبق، والدعم اللامحدود من قيادة السعودية.

ويستمر المعرض على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي، ويعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:39 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:04 AM

"الصقور السعودية" تستعرض قدراتها في سماء "جربة" التونسية

في أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت بمدينة جربة جنوب تونس اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع.

واستعرض فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" قدراتهم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، ونخبة من رجال الدولة والمشاركين في المعرض من 40 دولة عربية وأجنبية.

وشاركت "الصقور السعودية" بسبع طائرات حربية، حلقت في سماء مدينة جربة لمدة 20 دقيقة، وقدمت عروضًا أبهرت الحضور بخفتها وسرعتها ومدى احترافية فريق الطيران المشارك.

وشكلت الطائرات السبع عددًا من الرسومات التي زيَّنت سماء العرض، من بينها شعار المملكة العربية السعودية "السيفان والنخلة"، وتشكيل الدرع، وحركة القلب، وغيرها من العروض.

وأكد نائب قائد القوات الجوية، اللواء طيار ركن طلال بن سليمان الغامدي، في تصريح إلى "واس" أن هذه المشاركة تأتي ضمن مشاركات الفريق في معارض ومحافل الاستعراضات الجوية بهدف كسب الخبرات، وتعزيز العلاقات الدولية وتوثيقها، وإظهار مدى التطور الذي وصلت إليه قواتنا الجوية، والاحترافية العالية التي يتميز بها الطيار السعودي، وإمكانية صيانة الآلة وتطويعها من قِبل أفراد الصيانة بالفريق، والنهج الإداري المتقن.. مشيدًا بالدعم الذي يلقاه الفريق من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.‎

وأبرز اللواء طيار ركن مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية. مشيرًا إلى أن نجاح استعراضات السعودية المشاركة في المحافل العربية والدولية ما هو إلا نتاج التدريب المقنن، والتخطيط المسبق، والدعم اللامحدود من قيادة السعودية.

ويستمر المعرض على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي، ويعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في قارة إفريقيا.

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