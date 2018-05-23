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انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة"

رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل

انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية.

وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة"
سبق

انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية.

وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
08:40 PM

انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة"

رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية.

وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,119
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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32,341

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