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عضو بـ "إفتاء ألبانيا": إيران طاعون ينبغي استئصاله.. و"قرداحي" تحدّث بلسانها

فيما ندّد بسياسة الملالي العدوانية ودعمها الميليشيات الإرهابية لاستهداف السعودية

أكّد عضو لجنة دار الإفتاء في العاصمة الألبانية تيرانا، الشيخ ادورات سامي ياهو؛ أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ مستنكرة وتمثل اللسان الإيراني للسياسة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أن إيران طاعون في قلب العالم الإسلامي يجب استئصاله.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، ندّد فيه بما تقوم به إيران من أعمال إجرامية بالمنطقة العربية، مؤكداً أن دعم الحوثيين باليمن و"حزب الله" اللبناني لاستهداف المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة هي أعمال إجرامية قذرة ومستفزة لكل المسلمين.

وقال "ادورات"؛ إن قطع العلاقات كافة مع إيران أسهم في حماية الشعب الألباني من شرهم وخبثهم، موضحاً أن أيّ بلد يكون فيها قدم لإيران سوف تدمر والتاريخ خير شاهد.

ويتزامن تصريح عضو الإفتاء الألباني مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لجمهورية ألبانيا لتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين، وتشارك "سبق" في تغطيتها بتقارير وتصريحات حصرية.

ونوّه عضو لجنة دار الإفتاء بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في نصرة قضايا الأمة وخدمة ضيوف الرحمن ومساندة الشعوب وقت المحن، مبيناً أن السعودية هي رائدة العمل الخيري والإنساني وجهودها مسطرة في ذاكرة التاريخ.

ّ

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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عضو بـ "إفتاء ألبانيا": إيران طاعون ينبغي استئصاله.. و"قرداحي" تحدّث بلسانها
سبق

أكّد عضو لجنة دار الإفتاء في العاصمة الألبانية تيرانا، الشيخ ادورات سامي ياهو؛ أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ مستنكرة وتمثل اللسان الإيراني للسياسة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أن إيران طاعون في قلب العالم الإسلامي يجب استئصاله.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، ندّد فيه بما تقوم به إيران من أعمال إجرامية بالمنطقة العربية، مؤكداً أن دعم الحوثيين باليمن و"حزب الله" اللبناني لاستهداف المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة هي أعمال إجرامية قذرة ومستفزة لكل المسلمين.

وقال "ادورات"؛ إن قطع العلاقات كافة مع إيران أسهم في حماية الشعب الألباني من شرهم وخبثهم، موضحاً أن أيّ بلد يكون فيها قدم لإيران سوف تدمر والتاريخ خير شاهد.

ويتزامن تصريح عضو الإفتاء الألباني مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لجمهورية ألبانيا لتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين، وتشارك "سبق" في تغطيتها بتقارير وتصريحات حصرية.

ونوّه عضو لجنة دار الإفتاء بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في نصرة قضايا الأمة وخدمة ضيوف الرحمن ومساندة الشعوب وقت المحن، مبيناً أن السعودية هي رائدة العمل الخيري والإنساني وجهودها مسطرة في ذاكرة التاريخ.

ّ

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
12:43 PM

عضو بـ "إفتاء ألبانيا": إيران طاعون ينبغي استئصاله.. و"قرداحي" تحدّث بلسانها

فيما ندّد بسياسة الملالي العدوانية ودعمها الميليشيات الإرهابية لاستهداف السعودية

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عبدالله العنزي - الرياض
2
1,630

أكّد عضو لجنة دار الإفتاء في العاصمة الألبانية تيرانا، الشيخ ادورات سامي ياهو؛ أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ مستنكرة وتمثل اللسان الإيراني للسياسة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أن إيران طاعون في قلب العالم الإسلامي يجب استئصاله.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، ندّد فيه بما تقوم به إيران من أعمال إجرامية بالمنطقة العربية، مؤكداً أن دعم الحوثيين باليمن و"حزب الله" اللبناني لاستهداف المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة هي أعمال إجرامية قذرة ومستفزة لكل المسلمين.

وقال "ادورات"؛ إن قطع العلاقات كافة مع إيران أسهم في حماية الشعب الألباني من شرهم وخبثهم، موضحاً أن أيّ بلد يكون فيها قدم لإيران سوف تدمر والتاريخ خير شاهد.

ويتزامن تصريح عضو الإفتاء الألباني مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لجمهورية ألبانيا لتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين، وتشارك "سبق" في تغطيتها بتقارير وتصريحات حصرية.

ونوّه عضو لجنة دار الإفتاء بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في نصرة قضايا الأمة وخدمة ضيوف الرحمن ومساندة الشعوب وقت المحن، مبيناً أن السعودية هي رائدة العمل الخيري والإنساني وجهودها مسطرة في ذاكرة التاريخ.

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