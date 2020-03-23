"سبق" ترصد جازان بلا متجولين.. والدوريات تنتشر

الـ7 مساء ساعة الصفر

رصدت عدسة "سبق" مباشرة رجال الأمن مساء اليوم لتنفيذ منع التجول في منطقة جازان، الذي يبدأ يوميًّا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ولمدة 21 يومًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

"سبق" رصدت انتشار دوريات الأمن ودوريات المرور بالشوارع الداخلية والطرقات السريعة في جازان مع بدء تنفيذ التعليمات.