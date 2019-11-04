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"الدعيلج" يشكر الملك سلمان وولي العهد لتعازيهما في وفاة والدته

قال إنها خففت من مصاب أسرته

أعرب مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الرياض إبراهيم بن حمد الدعيلج، عن خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لتعازيهما في وفاة والدته الجوهرة بنت عبدالعزيز الدعيلج رحمها الله.

وقال إن تعزية خادم الحرمين وولي العهد خففت من مصاب أسرته، مؤكداً أن القيادة الرشيدة قريبة من الشعب، وتتفقد أموره، وتقف معه في كل الأحوال.

وتوجه إبراهيم الدعيلج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن إخوانه وأخواته، بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكة الخير التقدم والنماء.

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"الدعيلج" يشكر الملك سلمان وولي العهد لتعازيهما في وفاة والدته
سبق

أعرب مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الرياض إبراهيم بن حمد الدعيلج، عن خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لتعازيهما في وفاة والدته الجوهرة بنت عبدالعزيز الدعيلج رحمها الله.

وقال إن تعزية خادم الحرمين وولي العهد خففت من مصاب أسرته، مؤكداً أن القيادة الرشيدة قريبة من الشعب، وتتفقد أموره، وتقف معه في كل الأحوال.

وتوجه إبراهيم الدعيلج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن إخوانه وأخواته، بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكة الخير التقدم والنماء.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:00 PM

"الدعيلج" يشكر الملك سلمان وولي العهد لتعازيهما في وفاة والدته

قال إنها خففت من مصاب أسرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الرياض إبراهيم بن حمد الدعيلج، عن خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لتعازيهما في وفاة والدته الجوهرة بنت عبدالعزيز الدعيلج رحمها الله.

وقال إن تعزية خادم الحرمين وولي العهد خففت من مصاب أسرته، مؤكداً أن القيادة الرشيدة قريبة من الشعب، وتتفقد أموره، وتقف معه في كل الأحوال.

وتوجه إبراهيم الدعيلج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن إخوانه وأخواته، بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكة الخير التقدم والنماء.

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