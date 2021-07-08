"معشي" يحتفل بزواجه في أبو عريش

احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي بزواجه من كريمة علي محمد خرمي في منزلهم بمحافظة أبوعريش، وسط لفيف من الأهل.
احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي بزواجه من كريمة علي محمد خرمي في منزلهم بمحافظة أبوعريش، وسط لفيف من الأهل.
احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي بزواجه من كريمة علي محمد خرمي في منزلهم بمحافظة أبوعريش، وسط لفيف من الأهل.
احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي بزواجه من كريمة علي محمد خرمي في منزلهم بمحافظة أبوعريش، وسط لفيف من الأهل.