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محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات

بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

باشر المهندس صالح بن علي القحطاني، أول أمس الاثنين، مهام عمله محافظًا لفيفاء، بعد تكليفه من أمير منطقة جازان.

شغل المهندس صالح القحطاني وظائف ومناصب عدة، قبل تكليفه مؤخرًا محافظًا لفيفاء؛ إذ شغل وظيفة مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان، ثم نقل خدماته إلى إمارة جازان.

وكُلّف مديرًا عامًّا للشؤون المحلية بها، وتم تكليفه محافظًا لمحافظة الحرث، وبعدها تم تكليفه محافظًا لمحافظة الدرب.

ومن أهم مطالب الأهالي في فيفاء للمحافظ الجديد هي: تطوير المحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل الدور السياحي؛ لما تملكه جبال فيفاء من طبيعة بِكر وأجواء خلابة، ومقومات سياحية عالية.

وبات هاجس "الطرق" في فيفاء أمرًا يؤرّق سكان فيفاء وزائريها؛ حيث راح ضحيتها عشرات الأشخاص على مدى السنوات الماضية، فيما تنتظر المشروعات المتعثرة والمتأخرة في التنفيذ؛ وقوف المحافظ "القحطاني" ومعالجتها.

محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات
سبق

باشر المهندس صالح بن علي القحطاني، أول أمس الاثنين، مهام عمله محافظًا لفيفاء، بعد تكليفه من أمير منطقة جازان.

شغل المهندس صالح القحطاني وظائف ومناصب عدة، قبل تكليفه مؤخرًا محافظًا لفيفاء؛ إذ شغل وظيفة مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان، ثم نقل خدماته إلى إمارة جازان.

وكُلّف مديرًا عامًّا للشؤون المحلية بها، وتم تكليفه محافظًا لمحافظة الحرث، وبعدها تم تكليفه محافظًا لمحافظة الدرب.

ومن أهم مطالب الأهالي في فيفاء للمحافظ الجديد هي: تطوير المحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل الدور السياحي؛ لما تملكه جبال فيفاء من طبيعة بِكر وأجواء خلابة، ومقومات سياحية عالية.

وبات هاجس "الطرق" في فيفاء أمرًا يؤرّق سكان فيفاء وزائريها؛ حيث راح ضحيتها عشرات الأشخاص على مدى السنوات الماضية، فيما تنتظر المشروعات المتعثرة والمتأخرة في التنفيذ؛ وقوف المحافظ "القحطاني" ومعالجتها.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:40 PM

محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات

بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
1,618

باشر المهندس صالح بن علي القحطاني، أول أمس الاثنين، مهام عمله محافظًا لفيفاء، بعد تكليفه من أمير منطقة جازان.

شغل المهندس صالح القحطاني وظائف ومناصب عدة، قبل تكليفه مؤخرًا محافظًا لفيفاء؛ إذ شغل وظيفة مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان، ثم نقل خدماته إلى إمارة جازان.

وكُلّف مديرًا عامًّا للشؤون المحلية بها، وتم تكليفه محافظًا لمحافظة الحرث، وبعدها تم تكليفه محافظًا لمحافظة الدرب.

ومن أهم مطالب الأهالي في فيفاء للمحافظ الجديد هي: تطوير المحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل الدور السياحي؛ لما تملكه جبال فيفاء من طبيعة بِكر وأجواء خلابة، ومقومات سياحية عالية.

وبات هاجس "الطرق" في فيفاء أمرًا يؤرّق سكان فيفاء وزائريها؛ حيث راح ضحيتها عشرات الأشخاص على مدى السنوات الماضية، فيما تنتظر المشروعات المتعثرة والمتأخرة في التنفيذ؛ وقوف المحافظ "القحطاني" ومعالجتها.

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