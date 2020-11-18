النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 411 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان جديد من السفارة السعودية في الفلبين حول اختفاء "الشريف"

أكدت أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن وتطلعها بالجديد

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، بياناً جديداً حول قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد العياشي الشريف، الذي فُقِد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين، موضحة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين.

وقالت السفارة: وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.


وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله"، وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.

سفارة المملكة العربية السعودية الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيان جديد من السفارة السعودية في الفلبين حول اختفاء "الشريف"
سبق

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، بياناً جديداً حول قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد العياشي الشريف، الذي فُقِد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين، موضحة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين.

وقالت السفارة: وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.


وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله"، وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:46 PM

بيان جديد من السفارة السعودية في الفلبين حول اختفاء "الشريف"

أكدت أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن وتطلعها بالجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,948

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، بياناً جديداً حول قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد العياشي الشريف، الذي فُقِد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين، موضحة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين.

وقالت السفارة: وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.


وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله"، وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,375

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة