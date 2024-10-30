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القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:26 AM

القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة الرئيس الأسبق

في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روه تاي وو.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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