أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
"شكري": نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
"شكري": نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.