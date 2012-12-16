أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري. وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات . فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-16 أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .

فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 04:47 PM

اخر تعديل 16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 06:19 PM

في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي "شكري": نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة





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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .

فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.