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في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

"شكري": نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:47 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
06:19 PM

في مؤتمر صحفي بالقاهرة.. وزير الخارجية: أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

"شكري": نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، وقال: "أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي"، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وقال: نتعاون وننسيق مع مصر في كافة الملفات .
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

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